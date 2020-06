Após amassar rosto de rival, Amanda Nunes recebe suspensão médica de 180 dias

Sobre eventual operação da PF em Manaus

A lutadora Amanda Nunes saiu vitoriosa no UFC 250, mas irá precisar ficar 180 dias longe do octógono, após ter seu nome divulgado na lista de suspensões médicas divulgada pela Comissão Atlética do Estado da Nevada. As informações são do site UOL.

Os seis meses de suspensão aplica-se também para Felícia Spencer, que ficou com o rosto deformado após ter levado 90 golpes na cabeça durante a luta com a brasileira.

Ainda segundo o site, caso Amanda não queira cumprir a suspensão, ela deverá realizar um raio-x na tíbia e na fíbula. Caso este não mostre nenhuma contusão mais grave, ela terá a suspensão diminuída para 30 dias sem lutar e 21 dias sem contato físico. Caso contrário, o gancho permanece em seis meses.

Outro lutador que tem situação semelhante é Ronaldo Jacaré. O peso médio também recebeu uma suspensão de 180 dias, mas após um raio-X, ela pode cair para até 45 dias.