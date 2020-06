Amado Batista descobre nascimento de neta durante live: 'que maravilha!'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

O cantor Amado Batista foi surpreendido durante a apresentação de sua live, realizada neste sábado (20), com a notícia do nascimento de sua netinha, a pequena Pétala. Antes do show completar 25 minutos, os apresentadores anunciaram a novidade ao artista. "Acabei de receber aqui que a Pétala, sua neta, acabou de nascer!”, contou o locutor Marcelo Café.

Visivelmente feliz com a notícia, Amado Batista comemorou: ”Que maravilha! Estava programado para daqui a quatro semanas. Chegou antes do tempo, olha só! Já tenho três netos e agora nasceu a Pétala", e ainda citou Gabriel, Catarina e Valentina, seus netos mais velhos.

Minutos depois, Café interrompeu o show e mostrou a primeira foto de Pétala ao cantor. "Você vai me fazer chorar aqui, né? Que essas crianças tragam muito amor pra gente", disse.

Ao encerrar a live, Amado Batista mandou um recado à família. "obrigado a todos vocês, uma honra muito grande estar nessa noite com vocês. Cheio de carinho e amor. Minha netinha Pétala, que acabou de nascer. Está lá minha nora, meu filhote, Bruno Batista. Olha que maravilha! Seja bem-vinda, sempre! Beijo!", vibrou.