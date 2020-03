Trecho com cratera na AM-010 passa por obra de recuperação

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - Estão sendo realizados serviços de recuperação dos trechos do Km 200 e Km 206 da rodovia estadual AM-010, que interliga Manaus ao município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). Os trechos tiveram problemas de erosão devido ao rompimento das tubulações, por conta do volume excessivo de água das chuvas na região.

Nesta quarta-feira (04), os trabalhos se concentraram na remoção dos materiais saturados, desobstrução e limpeza da área. A segunda etapa vai compreender a inserção de uma nova tubulação em concreto armado com 80 cm de diâmetro, em substituição a antiga tubulação que existia, que possuía 40 cm de diâmetro.

Os trabalhos na rodovia devem encerrar na próxima semana. Os problemas de erosão nos dois trechos ocorreram em decorrência do rompimento das tubulações. Esses dutos, por onde escoam as águas do rio, são antigos e não suportaram o volume das últimas chuvas na localidade.\