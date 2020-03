Homem é encontrado com corte no pescoço dentro de rede na AM-010

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado dentro de uma rede com um corte no pescoço, em um sítio localizado no ramal do São Francisco, no quilômetro 42 da rodovia AM-010, na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com a polícia, o homem foi encontrado coberto de sangue, por uma vizinha, que escutou barulhos e achou se tratar de uma onça.

O homem foi socorrido e levado pra uma unidade de saúde em Manaus. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.