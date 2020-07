Bandidos abordam carro e atiram na cabeça de mulher na AM-070

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Jaqueline Thainara morreu logo que recebeu atendimento no Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, depois de ter sido baleado ao lado do marido na rodovia AM-070.

Segundo informações, a mulher estava acompanhada do companheiro no carro do casal, quando motociclistas abordaram e começaram a atirar. Um dos tiros atingiu o braço do homem e outro, a cabeça. Jaqueline foi socorrida e levada para o SPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso segue em investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.