Polícia interdita campo em Manaus para que população se previna de coronavírus

O inimigo invisível

Policiais militares precisaram acabar com um jogo de futebol que acontecia em um campo em Manaus. Segundo informações, o caso aconteceu no bairro da Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. Nas imagens é possível ver que jogadores amadores e acompanhantes não ficaram satisfeitos com a intervenção.

A medida foi tomada após o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus se unirem para o enfrentamento ao Covid-19, que tem se espalhado por todo o mundo. O Amazonas já possuí casos confirmados. Bares, restaurantes e locais com aglomeração eram o foco da polícia durante toda a noite de sábado (21).