Homem é morto a pauladas enquanto dormia em ponto de ônibus em Manaus

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no banco de em ponto de ônibus na manhã desse domingo (9), localizado na Avenida Senador Raimundo Parente, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

A vítima estava deitada de bruços sobre o banco e um rastro de sangue cobria o chão. Próximo ao corpo foi deixado um pedaço de madeira, que segundo o delegado Luiz Rocha, pode ter usado para atingir a vítima com dois golpes na cabeça enquanto ela ainda dormia.

O desconhecido seria um morador de rua que já foi visto pelo local várias vezes. O cadáver foi achado por volta das 7h, por populares que passavam pelo local, mas o crime ocorreu entre 5h60 e 6h30, de acordo com a perícia.

A vítima estava com os braços presos por dentro da camisa. No braço e na perna direita ele tem tatuagens que podem ajudar a identificá-lo.

A polícia vai conversar com vigias que trabalham próximo a cena do crime e solicitar imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do homicídio.