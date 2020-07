Homem é morto ao sair de bar em Manaus

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Um técnico de refrigeração identificado apenas como Samuel, de 29 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (30) dentro de uma oficina de carro quando retornava para casa, na rua Prosperidade, do bairro Alvorada III, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações do delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Samuel havia sido convidado por amigos para consumir bebidas em bar próximo de sua residência, e quando retornava para casa, foi abordado por dois homens em uma moto.

Testemunhas afirmam que houve uma discussão e ouviu-se disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram e a polícia foi acionada. Ao chegar no local, militares constataram o óbito da vitima, que foi atingida com tiros no pescoço e na barriga.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).