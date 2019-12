Disfarçado de cliente, casal armado toca terror e assalta salão em Manaus; veja vídeo

Manaus/AM - Um casal se passou por clientes de um salão de beleza para assaltar funcionários e clientes do estabelecimento, localizado na av. B, do bairro Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste. A ação ocorreu nessa sexta-feira (27), por volta das 18h45.

De acordo com os proprietários do salão, os suspeitos chegaram e fugiram em uma motocicleta. Bem vestidos e “educados, os dois chegaram sem levantar qualquer suspeita e o homem sentou cm uma das poltronas, e a mulher disfarçou perguntando sobre o serviços.

De repente, ela colocou a bolsa no colo dele e da mesma, o acusado puxou uma arma. Sem se levantar, ele ameaçou atirar em quem reagisse e permaneceu com a arma apontada para as funcionárias, enquanto a comparsa recolhia os celulares e o dinheiro de todos que estavam no local.

Quando finalmente recolheram todos os objetos de valor, fugiram. As imagens do circuito interno de segurança do salão foram entregues a polícia na manhã do sábado (28) e o crime foi registrado.

Agora deve começar o processo de identificação e buscas pelos suspeitos. Quem reconhecê-los pode denunciar pelo telefone 181, sua identidade será mantida em sigilo.

Algumas características podem ajudar: o homem tinha tatuagens no braço, uma flor na mão, um olho no pescoço. A mulher tinha uma tatuagem na costela com uma frase.