Torcida do Atlético-MG se manifesta contra presença da ex-BBB Gabi Martins em evento do Clube

Uma torcida do Atlético-MG usou o facebook, nesta quinta-feira (16), para publicar uma nota de repúdio contra a presença da ex-BBB Gabi Martins no lançamento dos uniformes do alvinegro, que acontece neste domingo (19) e deve ser transmitido pelo Youtube.

Após a ex-BBB Gabi Martins ser anunciada como uma das atrações do lançamento dos uniformes, ela teve um vídeo antigo resgatado em que aparece entoando o hino do Flamengo. Isso foi o suficiente para gerar revolta entre os torcedores do Atlético-MG.

A diretoria do clube mantém o nome da ex-BBB confirmado no evento.

Confira a nota na íntegra:

"O Clube Atlético Mineiro é nosso maior amor e todo Atleticano é inteiramente leal ao clube não dividindo sua paixão. E não seria diferente nossa expectativa no lançamento do novo Manto Alvinegro, mesmo em meio a pandemia. Porém uma notícia que desestimulou nossa expectativa, foi a presença da ex BBB Gabi Martins que publicamente mostrou ser torcedora do nosso maior rival interestadual, sendo assim, jamais poderia nos representar em uma data tão importante. Repudiamos sua presença no lançamento e salientamos à diretoria alvinegra, diversos artistas que são alvinegros DE VERDADE, como: Djonga, Wilson Sideral, Rogério Flausino, Chico Pinheiro e muitos mais. Solicitamos também que o Clube avalie antes a história das pessoas, dos materiais e artes utilizados em qualquer evento, ou publicação, antes de ir a público.".