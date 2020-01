Após lamber careca em cena de sexo, Letícia Lima é bombardeada por 'público alvo' na internet

Letícia Lima não imaginava que a repercussão de uma cena curiosa da sua personagem na novela "Amor de Mãe" ia acarretar em uma enxurrada de homens carecas a paquerando nas redes sociais. Como assim? Calma, que a gente te explica!

Na cena, a atriz que interpreta Estela na novela das 21h da Globo, aparece nas preliminares com o empresário Álvaro, interpretado por Irandhir Santos. Durante o ato, enquanto Álvaro coloca a cabeça em seus seios, Estela dá uma lambida na careca do moreno, o que gerou muita zoação no Twitter, mas também uma empolgação extra desse "público alvo".

Na internet, Letícia brincou: “Vou ter que começar a pegar gente careca porque tem muito careca me dando mole no Instagram”.



Foto: TV Globo