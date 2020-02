Deputado quer criar cadastro de primeiro emprego e ataca cartel em Manaus

Manaus/AM - O deputado Álvaro Campelo (Progressistas), protocolou nesta quarta-feira, dia 5, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), projeto de lei (PL) que cria no âmbito do Estado do Amazonas, o Cadastro Especial de Primeiro Emprego para Jovens e Adolescentes da Rede Estadual de Ensino (Cepeja). A proposta tem o objetivo de promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho, gerando emprego e renda, com o apoio da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), para jovens, de modo que a geração de emprego e renda passe a fazer parte do cotidiano das escolas.

O parlamentar afirma que o PL de sua autoria irá ajudar os jovens e adolescentes a ingressarem no primeiro emprego. “Esses jovens encontram muitas dificuldades ao saírem do ensino médio e tentarem ingressar no mercado de trabalho, pensando nisso estou propondo esse projeto, que, se for aprovado, dará a oportunidade para nossos jovens adquirirem a experiência necessária”, afirmou Campelo.

Cartel no Amazonas

Ainda em sessão plenária, Álvaro Campelo voltou a falar na tribuna da Assembleia do Amazonas (Aleam), sobre os aumentos abusivos dos combustíveis que vêm acontecendo em todo o Estado, além da prática de cartel entre donos de postos, que foi apontada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Em audiência realizada na última segunda-feira, dia 3, na sede do Ministério Público do Amazonas (MPAM), foi anunciado pelo parlamentar a proposta de ingressar na Justiça Federal uma nova Ação Civil Pública (ACP), desta vez, direcionada às distribuidoras para que haja o repasse das reduções dos preços dos combustíveis aos consumidores, anunciados pela Petrobras.