Com quase 100 casos de Covid-19, Alvarães decreta lockdown

Manaus/AM - Alvarães é mais um município do interior do Amazonas a decretar lockdowm devido ao aumento do número de casos de Covid-19. Até a última terça-feira (26), o município tinha 97 infectados e seis óbitos confirmados para o novo coronavírus, conforme informação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O decreto, assinado pelo prefeito Edy Barbosa, deve durar até o dia 15 de junho proibindo a circulação de pessoas, para evitar aglomerações entre 15h até às 6h.

Alvarães é o sexto município a adotar o lockdown no Amazonas, antes Barreirinha, Novo Airão, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e Silves já haviam decretado o confinamento.