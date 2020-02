Cercados pela polícia, suspeitos tentam se desfazer de drogas mas são presos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 22 anos foi preso e dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos, neste sábado (01), suspeitos de tráfico de drogas, no porto do município de Alvarães, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia que fazia patrulhamento na área, dois homens e uma mulher foram vistos em atitude suspeita desembarcando de uma canoa. Ao avistarem a polícia, o trio demonstrou nervosismo e se desfizeram de alguns objetos, jogando-os ao lado da cerca de madeira de uma residência próxima.

Os policiais abordaram suspeitos e realizaram buscas no local, tendo encontrado 25,1 gramas de cocaína, 24 gramas do tipo skunk, uma bolsa com uma balança de precisão e a quantia de R$ 12 em espécie. Na ocasião, a adolescente não foi revistada por não haver policial feminina compondo a equipe.

Ambos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DIP). No local, a adolescente foi revistada por uma escrivã de Polícia Civil, tendo sido encontradas em posse dela 12 trouxinhas do tipo crack.