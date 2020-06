Parceria entre escola e Exército distribui cestas para mais de 500 alunos em Manaus

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Manaus/AM - Aproximadamente 370 famílias de 510 alunos da educação infantil e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, da escola municipal Francisca Campos Corrêa, localizada no Cetur, bairro Tarumã, zona rural de Manaus, foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas, material de higiene e limpeza, além de máscaras. A entrega dos kits iniciou no dia 28 de maio e finalizou nesta quarta-feira (3), resultado da parceria com o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (Cecma).

A ação, que também contou com a entrega dos kits do projeto “Hora da Merenda”, da Prefeitura de Manaus, e apostilas preparadas por professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para auxiliar no “Aula em Casa”, beneficiou famílias dos alunos que moram na comunidade do Campo Sales até a marina do Davi.

Com 18 itens, a cesta básica foi resultado de uma campanha do Cecma junto aos militares do Exército brasileiro e amigos da corporação, realizada pelo Instagram (Instagram@euescolhicorrer), o que chamou a atenção de seguidores de vários Estados, além da cidade de Nova York (EUA) e da Finlândia.

Além disso, houve a contribuição das meias Hupi, Unificação Maçôniça, Patriota Moto Grupo, empresa Ovos São Pedro e Ateliê Pontos e Fios.

De acordo com a diretora da escola municipal, Nádia Maria Pacheco, a parceria com o Exército brasileiro ocorre desde 2013 com faxina, palestras, limpeza de condicionadores de ar, capinagem, entre outras atividades que a escola solicita. Para a educadora, a ajuda nesse momento para as famílias é imprescindível.

O comandante do Cecma, coronel Eduardo Bordeaux Mattos, destacou a importância da parceria com a escola municipal de ajudar os familiares dos alunos, algo que o Exército brasileiro realiza em todo Brasil.

“Em todo o Brasil, as unidades do Exército apadrinham uma escola pública ou uma instituição de caridade. O Exército brasileiro leva a essas instituições, que por ventura necessitem, também alguns valores inerentes às Forças Armadas, além disso, é uma oportunidade para aquelas crianças e jovens acompanharem o seu Exército, uma instituição nacional permanente, de trabalhar em prol da sociedade”, relatou o comandante.