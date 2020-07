Polícia prende estudante de medicina por manter mãe de 52 anos em cárcere privado

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um estudante de medicina de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (29) suspeito de manter a mãe, uma idosa de 52 anos, trancada dentro de casa.

De acordo com o site UOL, a polícia chegou no local indicado após denúncias anônimas de maus-tratos contra a idosa. Ela foi encontrada em um quarto, seminua, sem cobertores e suja de urina em cima de uma cama. Ao ser resgatada, a mulher não conseguia andar e precisou de atendimento médico para ser retirada da residência. A Polícia Civil não soube informar por quanto tempo a mulher estava nessas condições.

O próprio filho atendeu a equipe policial e negou as acusações. Ele alegou que estudava medicina no Paraguai e eles viviam da aposentadoria dela como professora. Ainda de acordo com a publicação, o suspeito não apresentou sinais de que estava com problemas psicológicos ou mentais. Em depoimento, o acadêmico justificou os hematomas na mãe como decorrentes de quedas na casa e argumentou que ela não saia porque tinha medo de contrair o novo coronavírus.

A idosa será ouvida depois que pegar alta médica. O filho foi preso em flagrante, mas depois foi liberado para responder em liberdade.