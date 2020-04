Governo divulga valor de aluguel de Hospital para pacientes com Covid-19

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - O governo do Amazonas esclareceu que o investimento de R$ 2,6 milhões no aluguel do Hospital de campanha, que deve ser operado para abrigar pacientes graves com o novo coronavírus, é referente a 90 dias de locação do espaço, o valor equivale a R$ 866 mil por mês. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10).

O hospital está instalado na Faculdade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, Flores, zona Norte. E devido ao decreto de situação de emergência, em decorrência da pandemia, não foi necessário licitação para a contratação da unidade que o governo diz estar equipada.