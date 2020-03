Famílias do Monte Horebe devem receber pagamento do aluguel social nesta terça

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Foi anunciado para amanhã (10), o pagamento do aluguel social, no valor de R$ 600, para as famílias que já assinaram o termo de acordo para receber o benefício até que seja definida solução de moradia. Durante entrevista coletiva o Governo anunciou que assim que estiver totalmente desocupada, a área vai abrigar um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) e um complexo de segurança pública.

O nome das pessoas estará disponível amanhã no site da Suhab :www.suhab.am.gov.br.

Ainda nesta semana, logo após o pagamento do primeiro aluguel social, o Estado inicia o cruzamento de informações das famílias que assinaram acordo. Quem já estiver em algum programa habitacional, como o Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, que tem residenciais em Manaus como o Viver Melhor, perde o auxílio aluguel.