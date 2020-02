Altura do parceiro pode interferir na vida sexual do casal; Entenda

Para quem tinha dúvidas se a altura das pessoas poderia interferir na vida sexual, a resposta é sim. Segundo o site UOL com base em um estudo publicado na revista Evolutionary Psychology, os homens e as mulheres mais altas são quem tem mais sucesso na hora do sexo.

Ainda de acordo com a publicação, mais de 60 mil homens e mulheres com idades entre os 18 e os 65 anos tiveram que responder sobre a altura e a quantidade de pessoas com quem se envolveram sexualmente até a data da pesquisa.

O estudo comprovou que as mulheres têm preferência por homens mais altos e, em média, as participantes mais altas chegaram a ter mais de 10 parceiros sexuais em relação as mais baixinhas. Os homens altos também ficaram em vantagem se comparado aos baixos.