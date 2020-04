Ministério da Saúde dispõe de R$ 10 milhões para construir hospital em Manaus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - O ministro da Saúde, Luiz H. Mandetta, anunciou que vai direcionar R$ 10 milhões para a construção de um hospital de campanha, em Manaus, e que será direcionado para atender indígenas acometidos de covid-19. A informação foi dada pelo ministro ao jornalista Gerson Camarotti, da GloboNews.

De acordo publicação em rede social, o senador Eduardo Braga (MDB), já estava mantendo entendimentos com o Ministério da Saúde (MS) neste sentido, uma vez que o contingente de indígenas residentes na capital do Amazonas é de cerca de 35 mil pessoas. Em Manaus, o hospital de campanha deve ser instalado na Casa de Saúde Indígena (Casai)

Braga também quer iniciativa com esse objetivo tanto no Alto Rio Negro quanto no Alto Solimões para atender povos indígenas daquelas áreas.