Manaus terá ruas interditadas e alterações no transporte coletivo neste fim de semana

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus irá interromper o tráfego de veículos em trechos de várias ruas do Centro da cidade e da zona Sul, neste final de semana, para a realização de festas de Carnaval. No sábado, 15, no Centro, serão realizadas as bandas da Difusora e Bica. No domingo, dia 16, o trânsito no bairro da Praça 14 será alterado para a concentração da Banda do Boulevard. A circulação do transporte coletivo também será alterada nas áreas com concentração de foliões.

Trânsito

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão atuar nas interdições e no monitoramento do tráfego em postos fixos, viaturas e motocicletas, para ordenar a circulação de veículos e pedestres. A Prefeitura de Manaus sugere que os foliões utilizem ônibus ou táxi para chegar aos locais das festas.

“O prefeito Arthur Neto está preocupado em oferecer um Carnaval com segurança nas vias e, assim, garantir a circulação de pedestres e condutores. Nossos agentes estão empenhados em monitorar as áreas próximas aos eventos e nosso Plantão do trânsito, com telefone 0800 092 1188, estará em funcionamento durante todo o Carnaval”, informou o vice-presidente do IMMU/Trânsito, Franklin Pinto.

As interdições para as bandas da Difusora e Bica, realizadas no sábado, 15/2, começam a partir das 21h desta sexta-feira, 14/2:

– Avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas Saldanha Marinho e Monsenhor Coutinho, será interditada a partir das 21h de sexta-feira para a montagem do palco da Banda da Difusora.

– Rua 10 de Julho, entre as avenidas Ferreira Pena e Getúlio Vargas, será interditada a partir das 21h de sexta-feira para a montagem do palco da Banda da Bica.

– Rua Tapajós, interditada entre a 10 de Julho e Monsenhor Coutinho.

No sábado, 15/2, interdições a partir das 14h até 0h:

- Eduardo Ribeiro entre 24 de Maio e 7 de Setembro.

- Tapajós entre Ramos Ferreira e Monsenhor Coutinho.

- Monsenhor Coutinho entre Getúlio Vargas e Ferreira Pena.

No domingo, 16/2, as interdições começam a partir das 8h, para a Banda do Boulevard:

– Avenida Álvaro Maia fica interditada a partir das 8h entre o viaduto da avenida Constantino Nery até a rua Santos Dumont (ao lado do cemitério), em ambos os sentidos.

Os agentes de trânsito poderão ampliar as áreas interditadas, adequar os horários de interdição e liberação de vias considerando a segurança dos pedestres e a fluidez nas vias.

TRANSPORTE

​A realização das bandas da Bica e da Difusora não vão provocar desvios das linhas de ônibus. No entanto, durante a realização da banda do Boulevard, 18 linhas de ônibus de diversas zonas da cidade serão desviadas por causa da interdição da avenida Álvaro Maia. Nas imediações do evento, fiscais de transportes estarão orientando motoristas e usuários do sistema de transporte da cidade. Os usuários devem ficar atentos às alterações que iniciam nas primeiras horas do domingo, 16/2.

Linha 439, sentido Bairro/Centro - Normal até avenida André Araújo/ rua Salvador/ avenida João Valério/ avenida Djalma Batista/ rua Comendador Clementino/ Normal; Centro/Bairro: Normal.

Linha 350, sentido T3/T2-Cach. - Normal até avenida Djalma Batista/ rua Comendador Clementino/ rua Japurá/ avenida Joaquim Nabuco/ rua Silva Ramos/ rua Praça Santos Dumont / avenida Álvaro Maia/ R. Major Gabriel/ Normal; Normal Sentido Cachoeirinha. - T2 / T3: Normal até rua Leonardo Malcher / avenida Getúlio Vargas/ avenida Joaquim Nabuco/ avenida Djalma Batista/ Normal.

Linha 671, sentido T2-Cachoeirinha/T5-São José - Normal até rua Paraíba/ rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Djalma Batista (direita)/ Normal.

Linha 606, sentido Bairro/Centro - Normal até rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Constantino Nery / avenida Kako Caminha/ Normal.

Linha 541, sentido Bairro/Centro - Normal até rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Constantino Nery / avenida Kako Caminha/ Normal; Sentido Centro/Bairro: Normal até avenida Constantino Nery/ rua Pará/ rua Maceió/ Praça Chile/ Álvaro Maia (esquerda) /Viaduto Josué/rua Paraíba/ Normal;

Linha 542, sentido Bairro/Ponta Negra - Normal até rua Leonardo Malcher/ rua Ferreira Pena/ avenida Constantino Nery/ avenida Kako Caminha/ avenida Brasil/ Normal. Ponta Negra/Bairro: Normal até avenida Kako Caminha/ avenida Constantino Nery/ Corredor Epaminondas/ Pça. Saudade/ rua Ferreira Pena/ rua Japurá/ rua Major Gabriel/ avenida Tarumã/ Normal.

Linha 013, sentido Bairro/Ceasa - Normal até avenida Kako Caminha/ avenida Constantino Nery (direita)/ Corredor Epaminondas/ Pça. Saudade/ rua Ferreira Pena/ rua Japurá/ avenida Joaquim Nabuco/ rua Silva Ramos/ avenida Álvaro Maia/ Normal; Sentido Ceasa/Bairro: Normal até rua Marciano Armond/ rua Paraíba/ rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Constantino Nery / avenida Kako Caminha/ Normal;

Linha 100, sentido Bairro / Cachoeirinha - Normal até rua Ferreira Pena/ rua Japurá/ rua Joaquim Nabuco/ rua Silva Ramos/ avenida Álvaro Maia/ Normal. Sentido Cachoeirinha./ Bairro: Normal até rua Marciano Armond/ Pça. Chile/ rua Major Gabriel/ rua Leonardo Malcher/ T1-Constantino Nery/ Normal.

Linhas 115 e 116, sentido Bairro/T2-Cachoeirinha - Normal até Corredor Epaminondas/ Praça Saudade/ rua Ferreira Pena/ rua Japurá/ avenida Joaquim Nabuco/ rua Silva Ramos/ avenida Álvaro Maia/ Normal;

Linha 115, sentido T2-Cachoeirinha./Bairro - Normal até rua Manicoré/ rua Leonardo Malcher/ rua Ferreira Pena/ avenida Constantino Nery/ avenida Kako Caminha/ Normal.

Linha 212, sentido Cachoeirinha/Bairro - Normal até rua Duque de Caxias/ Viaduto Josué C. Souza/ rua Paraíba/ rua Salvador/ R. João Valério/ avenida Djalma Batista/ Normal.

Linha 217, sentido Cachoeirinha/Bairro - Normal até rua Marciano Armond/ / rua Paraíba/ rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Djalma Batista/ Normal.

Linha 623, sentido Bairro/Centro - Normal até avenida André Araújo/ rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Constantino Nery (T1)/ Normal. Centro/Bairro: Normal até rua Ferreira Pena/ rua Japurá (direita)/ rua Silva Ramos/ avenida Álvaro Maia/ Normal.

Linha 008, sentido Compensa/T5-S.José - Normal até Kako Caminha/ avenida Constantino Nery/ Epaminondas/ Praça Saudade/ Ferreira Pena/ Japurá (direita)/ Silva Ramos/ avenida Joaquim Nabuco/ avenida Álvaro Maia/ Normal.

Linha 014, sentido Compensa/ - Normal até avenida Kako Caminha/ avenida Constantino Nery (direita) / Corredor Epaminondas/ Pça. Saudade/ rua Ferreira Pena/ rua Japurá/ avenida Joaquim Nabuco/ 10 de Julho/ avenida Getúlio Vargas/ avenida Joaquim Nabuco/ rua Silva Ramos/ avenida Álvaro Maia/ Normal.

Linha 016, sentido Compensa/Bairro - Normal até rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Constantino Nery / avenida Kako Caminha/ Normal.

Linha 442, sentido T4/Centro - Normal até rua Recife/ rua Salvador (direita)/ rua João Valério/ avenida Djalma Batista/ rua Com. Clementino/ Normal. Sentido Centro/T4: Normal até rua Ferreira Pena/ rua Japurá/ rua Silva Ramos/ avenida Álvaro Maia / Normal.

Linha 609, sentido Bairro/Centro - Normal até rua Salvador/ rua João Valério/ avenida Constantino Nery/ Normal;