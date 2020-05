Hospital de campanha em Manaus ultrapassa 400 altas médicas

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - Quatorze pacientes que estavam em tratamento contra a Covid-19, no Hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, receberam alta médica na tarde deste sábado, 30/5, e retornaram para suas famílias. Com esse total, o hospital administrado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com grupo Samel e o instituto Transire, chega a 409 altas, em 48 dias de funcionamento.

“Atribuo o sucesso das altas desses pacientes ao sistema de ventilação não invasiva utilizado pelo grupo Samel. Isso tem nos dado resultados muitos satisfatórios e permitido, cada vez mais, que um número expressivo de pacientes possa voltar para suas casas. Há uma semana comemorávamos a alta do paciente 300, hoje, sete dias depois comemoramos a volta de outras 100 pessoas para o seio de suas famílias. Isso é gratificante”, ressaltou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Atualmente, o hospital de campanha do município possui 162 leitos ativos, sendo 39 UTI. Segundo Ricardo Nicolau, a atual taxa de ocupação do hospital ainda é alta e novos leitos deverão ser abertos já na próxima semana.