Hospital de campanha em Manaus ultrapassa 500 altas médicas

Manaus/AM - Em 57 dias de atividades, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, ultrapassou o número de 500 altas médicas. Na tarde desta segunda-feira (8) mais sete pacientes retornaram para suas casas curados da Covid-19.

Antônio Marcos Rabelo, de 30 anos, foi o paciente de número 500 a receber alta após dez dias de tratamento. Rabelo deu entrada na unidade com 60% do pulmão comprometido e nesta segunda-feira foi mais um a vencer a Covid-19. Na saída, estava sendo aguardado pelos seus pais, Francisco Edson Rebouças e Marileide Rebouças.

“Sempre fui uma pessoa saudável, não tenho nenhuma doença, mas esse vírus é cruel, me pegou com bastante força. Essa foi uma experiência não tão agradável, mas que, com a ajuda de Deus, consegui suportar e passar por ela. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do hospital: médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Desde o dia em que me internei, recebi o melhor tratamento possível”, declarou.

Indígena do município de Eirunepé, distante a 1.160 quilômetros da capital, Boho Sofia, 67 anos, também recebeu alta no dia de hoje, após 11 dias internada. Da etnia kanamari, Boho veio a Manaus tratar de um câncer de colo uterino e há sete meses está morando na Casa de Saúde Indígena (Casai) Manaus, localizada no quilômetro 24, da AM-010 (Manaus – Itacoatiara).

“Eu fiquei muito mal. Tinha dores no peito e dificuldade para respirar. Mas agora estou bem e quero voltar para minha casa, para os meus filhos. Quando eu sair, as doutoras aqui vão chorar com saudade de mim”, brincou Boho. Além dela, mais sete pacientes comemoraram a alta.

O coordenador do hospital de campanha, Ricardo Nicolau, destacou o trabalho integrado dos profissionais que estão na linha de frente dentro do hospital. Para Nicolau, conceder alta a 500 pacientes, em menos de dois meses de funcionamento, representa o resultado positivo do trabalho de várias pessoas.

Inaugurado no dia 13 de abril, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes foi montado nas estruturas de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), da Prefeitura de Manaus, com mais de 6 mil metros quadrados, e que estava prestes a ser inaugurado.