Renata Vasconcellos surpreende ao cantar música de Emicida na TV

Renata Vasconcellos no #AltasHoras cantando trecho de ‘Amarelo’, parceria de Emicida, Majur e Pabllo Vittar. pic.twitter.com/4rIe7COe9l — Pabllo Daily (@PablloDailyV) July 12, 2020

Renata Vasconcellos participou do "Altas Horas" na noite do sábado (12) e ao mostrou um lado mais descontraído fora da bancada do Jornal Nacional.

A âncora mencionou a música "Amarelo", de Emicida em parceria com Majur e Pabllo Vittar, e impressionou ao soltar a voz, dando uma 'palinha' da canção que ela definiu como um "grito de guerra". Tenho sangrado demais | tenho chorado pra cachorro | Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro", cantou.

"É quase um grito de guerra. Tem um apelo, um grito de dor pelos excluídos, mas, ao mesmo tempo, de força, de 'vamos embora', 'vou de cuidar de mim'. Eu acho que tem uma mensagem superbacana essa música", disse Renata, que também falou sobre a cobertura da pandemia do novo coronavírus:

"É importante que as divergências existam, sem divergências você não constrói uma nação, mas eu me refiro à empatia, de se colocar no lugar de quem sofre, de quem perdeu um parente. E nós temos isso. A gente tem, o brasileiro tem essa capacidade de se unir na crise e se reconhecer no outro. Então, eu acredito na capacidade do brasileiro de reunir essa empatia".