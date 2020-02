No Altas Horas, ex-BBB Paula defende Petrix e climão se instaura

Paula Sperling, campeã do BBB18, protagonizou um climão no "Altas Horas" do sábado, ao defender o ex-BBB Petrix pelas acusações de assédio no reality show, que inclusive estão sendo investigadas pela polícia.

Pois bem, a loira afirmou que é complicado "julgar" Petrix e ainda citou o novembro amarelo. "Ele veio de uma infância, ele foi abusado pelo técnico, denunciou isso e tudo, e agora eu vendo as pessoas massacrando ele aqui fora, é perigoso ele cair numa depressão profunda, aí depois chega 'Novembro Amarelo', todo mundo lá postando anti-suicídio, que não sei o que. As pessoas têm que ter consciência, graças a Deus eu tenho Deus na minha vida, tenho uma família...", afirmou, enquanto a plateia ficava calada.

Vanessa Mesquita, campeã do BBB14, discordou: "Mas o BBB é um programa de julgamento. A gente tá lá pra dar nossa cara a tapa. Então quando a gente entra pro BBB, a gente tem que saber que vai colher futuramente. Então lá a gente não consegue esconder quem a gente é. Eu concordo isso do Petrix, mas não justifica as atitudes que ele tá tendo com as meninas", disse, sendo aplaudida pela plateia.

a paula que ganhou o bbb19 passando pano pro petrix no altas horas

essa racista não mudou nada mesmo pic.twitter.com/dJ7XUOip1O — Esther The Man (@nevereallylover) February 9, 2020

Na internet, Paula ganhou uma enxurrada de críticas: "o povo com cara de ** pra paula no Altas Horas kkk (ex-bbb) serginho revirando os olhos kkk amo", "Paula não falou nada com nada e ainda lançou um novembro amarelo", "Fani fazendo cara de nojo pra Paula no Altas Horas, tudo pra mim. Vanessa Mesquita e Serginho fazendo caras e pocas hahahaha", "O mIco que a Paula tá pagando no altas horas kkkk como essa mulher ganhou, cara?"