Longe da folia, sexóloga do 'Altas Horas', Laura Muller se aventura de moto com namorado

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Foto: Reprodução / Instagram

A sexóloga do programa ‘Altas Horas’, Laura Muller, ainda em clima de feriado prolongado, aproveitou o fim de semana após o carnaval de um jeito diferente. Neste domingo (01), Laura compartilhou com os seus seguidores algumas fotos das aventuras de moto que fez com o namorado Ricardo Pereira pela Serra da Canastra, em Minas Gerais.

Foto: Reprodução / Instagram

"E o carnaval foi tipo assim", escreveu ela na legenda das imagens.

Os fãs reagiram às imagens fofinhas do casal e encheram a publicação de Laura Muller de elogios. "Lindos! Tô gostando de ver!”, escreveu uma admiradora. “Que lindos!”, elogiou outra.