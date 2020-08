Cinegrafista da Record é suspeito de agredir com socos ex-mulher

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Uma jovem de 21 anos teve o rosto deformado após agressões do ex-marido, na madrugada de sábado (01), em Altamira, no Pará. O suspeito d 35 anos é cinegrafista da Record na cidade, afiliada Record TV.

De acordo com o UOL, a vítima informou que o casal ficou junto por dois anos e estava separado há dois meses. Eles tentaram reatar o relacionamento, no dia que ocorreu a agressão, marcando um encontro. Ainda segundo a publicação, a jovem contou que estava dormindo no sofá quando foi acordada pelo ex que exigiu a senha do celular dela. Após ela atender as ordens do ex as agressões iniciaram.

"Me espantei com ele chamando para o quarto. Levantei e coloquei o celular para carregar na sala. Ele questionou o motivo de não deixar carregando a bateria no quarto, sentiu ciúmes e exigiu a senha. Eu desbloqueei o aparelho, mas como não achou nada, jogou o celular ao chão, me agredindo com socos. Foi horrível, estou machucada e cheia de hematomas”, contou a vítima para a reportagem do UOL.

O suspeito fui e está sendo procurado pela polícia. Em nota, o Grupo Mirante de Comunicação informou que ‘todas as medidas estão sendo tomadas’ e o funcionário Arlito Ramos está suspensos das atividades.