Em Manaus, 21 pessoas se recuperam da Covid-19 e deixam hospital de campanha

Manaus/AM - Cerca de 21 pacientes receberam alta médica e deixaram o Hospital de Campanha Gilberto Novaes, nesse início de semana, sendo dez no domingo (17), e outras 11 nesta segunda-feira, (18).

A emoção tomou conta da assistente administrativa Léia Arruda, de 44 anos, ao receber de volta a irmã Marilene Alves de Arruda. Léia agradeceu todo o apoio recebido durante a internação da irmã, que sofre de epilepsia, esquizofrenia e também já possuía um histórico de tuberculose. Marilene estava internada desde o dia 6 de maio. "O que eu mais pedi a Deus foi que ela fosse encaminhada para cá, para o hospital. Deus foi tão bom que consegui esta vaga para ela", ressaltou.

O cooordenador do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, Ricardo Nicolau celebrou os índices de recuperação, mas afirmou que o momento é de bastante cautela. “Estamos no segundo mês de funcionamento, com o hospital ainda em expansão, mas já devolvemos mais de 250 pacientes a suas famílias com a saúde restabelecida. A pandemia está aí e o momento ainda pede cautela. Não podemos afrouxar as medidas de isolamento social. Mantenham os cuidados preventivos da doença”, recomendou Ricardo.

Atualmente, a unidade conta com 143 leitos, sendo 39 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital foi instalado em uma estrutura de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), da Prefeitura de Manaus, com mais de seis mil metros quadrados, que estava prestes a ser inaugurada no bairro Lago Azul, passando a operar desde o dia 13 de abril.