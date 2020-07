Beyoncé lança clipe de ‘Already’; confira

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Beyoncé lançou nesta sexta-feira (31) o clipe de ‘Already’, que integra o álbum ‘Black is King’ também lançado hoje na plataforma Disney+ nos EUA.

‘Already’ conta com a participação do cantor Shatta Wale e Major Lazer.

‘Black Is King’ é um filme escrito e dirigido pela cantora. “Neste álbum visual, eu quis apresentar elementos da história negra e da tradição africana, com um toque moderno e uma mensagem universal, e o que realmente significa encontrar sua auto-identidade e construir um legado. Passei bastante tempo explorando e absorvendo as lições das gerações passadas e a rica história de diferentes costumes africanos”, disse ela ao divulgar o trabalho.