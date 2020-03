Rei tailandês faz quarentena com 20 mulheres nos Alpes e revolta população

Tempos amargos

O rei da Tailândia escolheu uma maneira nada recomendada para fazer sua quarentena como medida preventiva à pandemia de covid-19. Rama X, como é conhecido em seu país, está passando uma temporada em um hotel de luxo na região alemã dos Alpes na companhia de 20 concubinas. A atitude vem sendo criticada duramente pelo povo tailandês.

Segundo o jornal alemão Bild, Maha Vajiralongkorn, nome oficial do monarca de 67 anos, conseguiu uma autorização especial para alugar todo o Grand Hotel Sonnenbichl, na cidade de Garmisch-Partenkirchen. A região das montanhas da Baviera é conhecida por suas belezas naturais, principalmente na atual estação europeia da primavera.

30/03/2020 11h18

A alegação para que ele conseguisse a autorização, mesmo com a Alemanha adotando medidas de confinamento social contra o coronavírus, foi que a comitiva do rei forma um grupo homogêneo, sem flutuação de pessoas. No entanto, 119 integrantes do grupo já foram mandados de volta à Tailândia por suspeita da covid-19.

Para aumentar a revolta do seu povo, não se sabe se ele levou suas quatro esposas para a quarentena. Por tudo isso, milhares de tailandeses têm se arriscado a criticar o rei nas redes sociais. No país asiático, quem insulta o rei pode ser condenado a até 15 anos de prisão.

Mesmo com o risco de serem punidos, tailandeses levaram uma hashtag que pode ser traduzida como "por que precisamos de um rei" a aparecer mais de um milhão de vezes nas últimas 24 horas no Twitter. Eles mostram indignação com o fato de o rei estar ausente de seu país justamente num momento de aumento dos casos de coronavírus.

Segundos dados do último sábado, a Tailândia vem apresentando mais de 100 novos casos por dia. O número total de infectados já chega a 1.245. Enquanto isso, na Alemanha os contaminados são quase 50 mil, com 325 mortes.

A presença de Rama X em território alemão não chega a ser uma novidade. O monarca costuma passar temporadas na Alemanha, onde tem uma segunda casa. No momento, ele não é visto na Tailândia desde fevereiro.