Papai de primeira viagem, Alok conta o que mudou após o nascimento de Ravi

Alok contou em entrevista ao G1 que sua agenda de shows mudou com a chegada do primeiro filho. O Dj cancelou shows na China que aconteceriam em março. “Não vou mais por causa do Coronavírus. Prefiro não fechar nenhum show e ficar tranquilo em casa”.

Ele contou que está muito mais caseiro com o nascimento de Ravi. “Muda bastante a rotina… todos os compromissos estão sendo feitos em casa. Estou evitando fazer campanhas publicitárias e a agenda de shows está reduzida.