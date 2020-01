Nasce filho de Alok e Romana Novais

Nasceu! O primeiro filho da médica Romana Novais com o DJ Alok nasceu nesta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

“Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10) às 8h20! As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito”, diz o comunicado.

O casal anunciou a gravidez em julho. Mais cedo um foto publicada no perfil SubCelebrities mostrou Alok em um hospital, no Rio de Janeito, na expectativa para o nascimento do filho.