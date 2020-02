BBB20: Alok é primeira atração musical e anima festa dos brothers

A festa no BBB 20 contou com o show do DJ Alok, na noite deste sábado (08) e os brothers ficaram animados com a presença do artista.

Alok perguntou aos confinados: “Vocês querem mais?”, os participantes foram à loucura. O DJ continuou provocando: “Já que vocês querem mais, prepara porque agora o bicho vai pegar” . Ele tocou seus principais sucessos e deixou todos empolgados com a festa 'Guerra e Paz'.

Esta é a segunda participação de Alok no reality, a primeira foi no BBB 18.