Alok e Romana Novais anunciaram o sexo do segundo filho que estão esperando de forma inusitada. Os dois fizeram o chá ao amanhecer desta quarta-feira (12).

O casal, que é pai de Ravi de 7 meses, fez um chá revelação em casa e estourou as bexigas, mas nada saiu. Em seguida, uma fumaça cor de rosa apareceu no topo do prédio vizinho.