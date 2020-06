Nude de Donald Trump? Saiba o que está por trás de ‘flagra’

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Começou a circular nas redes sociais, na noite da última terça-feira (3), uma foto de um suposto mude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A foto, entretanto, é real, mas não é do presidente americano. Trata-se de um dos trabalhos da fotógrafa Alison Jackson, ocorrido em 2016.

A fotografa costuma fazer trabalhos como esse, com uso de sósias, para criar a impressão de intimidades das mais diversas personalidades. Não só a foto viralizado, mas uma sessão de fotos foi realizada por Jackson, inspirada em como seria a chegada de Trump à Casa Branca e podem ser vistas no site e em seu perfil no Instagram.