Suframa diz que IPI de concentrados vai ter solução favorável ao setor

Manaus/AM - Os avanços registrados no Polo Industrial de Manaus (PIM) em 2019, o segmento de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a programação da primeira reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS) de 2020 foram os temas centrais do encontro entre o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante agenda oficial do superintendente em Brasília nesta quarta-feira (5).

Sobre o polo de concentrados, Menezes e Bolsonaro conversaram sobre a alíquota de IPI e como podem ser mantidas as vantagens comparativas para o segmento na Zona Franca de Manaus. "O presidente está ciente de tudo que vem sendo colocado acerca do segmento de concentrados e, entendendo a importância deste polo, garantiu que a alíquota (de IPI) não decaísse em 2019, após o que foi decidido pelo governo anterior em 2018. Portanto, estamos tranquilos quanto ao futuro do setor pois as medidas que garantam sua competitividade serão tomadas", disse Menezes.

Durante a reunião, o superintendente ainda apresentou os dados do Polo Industrial de Manaus compilados pela Suframa a partir de informações das empresas incentivadas da ZFM. Até outubro, o faturamento registrado (R$ 86,7 bilhões) e o acréscimo da mão de obra foram destacados para o presidente da República. "Temos um recorde histórico de faturamento para o período e identificamos uma geração de postos de trabalho que demonstra que temos caminhado na direção certa. Isso é fruto de muito trabalho, aliado à maior aproximação da Suframa com os representantes dos segmentos presentes na Zona Franca de Manaus. Assim podemos ouvir suas demandas e anseios e atuar com um foco definido em prol de resultados que gerem benefícios à sociedade", afirmou Menezes.

A participação do presidente Jair Bolsonaro na primeira reunião do Conselho de Administração da Suframa de 2020, agendada para o dia 20 de fevereiro, também foi debatida nesta quarta-feira. O encontro do colegiado, que analisará uma pauta de investimentos para a região, será marcado pela comemoração dos 53 anos do modelo ZFM e da Suframa. "Estamos discutindo a agenda que o presidente pode cumprir em nosso estado. Ele já esteve no Amazonas por duas oportunidades nestes últimos meses, demonstrando a importância que ele dá à nossa região", lembrou o superintendente.

Além da agenda com o presidente, o titular da Suframa tem outros compromissos oficiais em Brasília até o fim desta semana.