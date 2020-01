Bolsonaro reitera alíquota de 8% no IPI de concentrados da indústria de Manaus

Decisão deve sair nesta quinta, quando superintendente da Suframa tem audiência com Bolsonaro

Manaus/AM - Em que pese os pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, na quarta-feira, dia 15, quando falou com o deputado Silas Câmara (Republicanos) sobre o estabelecimento da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o segmento de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM), o tema continua pendente até esta quinta-feira.

Hoje, como se sabe, encerra prazo solicitado pelo ministro da Economia ao senador Omar Aziz (PSD) para dar uma posição sobre o imbróglio do IPI. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, ontem, em rede social, que a alíquota será estabelecida em 8%. A informação é do site Money Times.

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em texto distribuído na tarde de quarta-feira, também reiterou a alíquota de 8%. O titular da Suframa, Alfredo Menezes, tem audiência, na tarde desta quinta-feira, com o presidente Jair Bolsonaro, e entre os temas a serem abordados, informa a Suframa, está o IPI dos concentrados.