Com torcida especial, Felipe Roque prestigia estreia de Aline Riscado na Sapucaí

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Felipe Roque prestigiou a estreia da ex-namorada, Aline Riscado, como rainha de bateria na Vila Isabel. De acordo com o colunista Leo Dias, Felipe estava muito entusiasmado com a conquista da ex.

”Torço muito pela Aline, ela vai arrasar ali. Vai ganhar 10 de todo mundo. Ela dança muito, 'mó vibe boa' e vai desfilar com o pé nas costas. Vai ser mais uma grande conquista para a carreira dela, ainda mais como rainha", elogiou o ator.

Aline assumiu o posto de nova rainha de bateria neste domingo (24), após a apresentadora Sabrina Sato passar o bastão para a ex-bailarina do Faustão.

Sabrina foi rainha de bateria da escola por dez anos e agora é rainha da agremiação. Ela tem a responsabilidade de apresentar a escola na Marquês de Sapucaí.