Aline Riscado ostenta barriga 'trincada' em passeio de barco

De biquini, Aline Riscado ostentou a barriguinha trincada em um barco na Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, e mostrou o clique nesta quinta-feira (09), nas redes sociais. Alguns famosos aproveitaram para enaltecer a beleza da musa e comentaram "Muito Deusa" comentou um, "Perfeita"elogiou outro seguidor.

Entusiasmada, a atriz escreveu “Começando 2020 vivendo um sonho!!! Gratidão, paz e amor é tudo o que eu vibro!!! Te amo, Noronha!”, na legenda da imagem. Aline também é a Rainha de Bateria da escola de samba do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro.