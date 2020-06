Aline Riscado impressiona seguidores ao postar vídeo dançando

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

A ex-bailarina do Faustão, Aline Riscado matou a saudade do tempo de balé e gravou um vídeo nesta terça-feira (23), em seu Instagram para mostrar toda sua habilidade. Ela relembrou alguns passos e encantou a web com sua desenvoltura.

“Sequência da aula de ballet de hj com a primeira bailarina. A segunda parte foi um improviso ousadinho. To tão feliz de estar voltando a fazer essa dança que transformou minha vida…”, disse a morena.

“Depois de 17 anos sem aula, me sinto a cada prática com o corpo mais consciente! Como é bom dançar BALLET! Gratidão a mim mesma por estar me permitindo reviver tudo isso! Gratidão professoras lindas e todos os que têm feito as aulas com a gente!”, completou.