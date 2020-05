Aline Riscado impressiona ao mostrar bumbum e pernas torneadas em vídeo na web

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

A ex-bailarina do Faustão, Aline Riscado, compartilhou com os seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (06) a coreografia da música “The way you make me feel”, de Michael Jackson. Durante a quarentena, ela publica todos os dias diversos conteúdos de dança e exercícios na rede social

“Ao som do rei do pop, Michael Jackson com a música ‘The way you make me feel’ , coreografia do queridíssimo @allan.back Confesso que essa foi, pra mim, uma das mais difíceis até agora, acho que pelo estilo único do inesquecível MJ, mas consegui pegar a coreô!! Com um pouco mais de treino eu conseguiria por mais energia e estilo a minha performance, mas já tá valendo! Postei a pouco um IGTV com a aula pra quem quiser se aventurar! Marquem a gente quando aprenderem! Boa noite”, escreveu na legenda.

Na publicação, Aline Riscado recebeu diversos elogios dos fãs.