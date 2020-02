Ex-bbb Aline Gotschalg rebate críticas sobre magreza: 'perguntaram se estou usando crack'

A ex-bbb Aline Gotschalg usou as redes sociais para rebater uma enxurrada de comentários que vem recebendo sobre a sua magreza recente. Entre os comentários pesados, seguidores a chamaram de "anoréxica" e se disseram chocados, perguntando se estava doente e se ela estava "usando crack".

Nos Stories, a influencer se pronunciou: "Eu nunca tive tão feliz com o meu corpo. Eu me olho no espelho e falho c*****, tô gostosa pra c******. O meu marido, acha a mesma coisa. Então quem tem que achar alguma coisa sou eu primeiramente e meu marido talvez né? Tirando isso, cag***. Fiz um check up e minha saúde está maravilhosa. As contas estão todas pagas e quem quiser postar de novo me chama no direct que eu mando a minha fatura do cartão, porque eu não to perguntando nada pra vocês, então não ligo. Veneno só mata se você engolir, não tenho uma vida pautada pelo que as pessoas acham. Jamais deixaria minha vida e minha felicidade na mão de outras pessoas.", disse ela, em seguida falando que não está anoréxica, e recomendando os críticos olharem os posts de Bruna Marquezine sobre empatia.

Depois disso, Aline Gotschalg afirmou que iria explicar mais não por conta dos críticos, mas por quem possa ter algum distúrbio alimentar.

A ex-bbb conta que as mudanças no corpo começaram há cerca de 5 meses, quando ela fez exames e descobriu que estava com o colesterol e a saúde "péssima". "Me cuidei muito e consequentemente emagreci. Meu rosto eu não fiz absolutamente nada, não fiz nenhuma harmonização facial. Não, eu não fiz, este é o rosto que Deus me deu e sou muito grata por ele. Este tipo de comentário seu 'fingido' de preocupação acaba piorando a situação da pessoa. Não é normal. Eu me amo do jeito que eu sou, esse é o meu biotipo, eu não to tomando nada, não to tomando nada pra emagrecer, eu estou apenas cuidando da minha saúde, esse é o corpo que eu carrego e dentro tem uma pessoa muito feliz. Tenham cuidado com o que vocês dizem porque a mim não irão afetar, mas esse tipo de comentário pode tirar a vida de pessoas".