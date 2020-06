Veja alimentos que devem ser lavados, mesmo se for retirar a casca

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

O cuidado com a contaminação por conta do coronavírus fez com que o mundo todo cuidasse um pouco mais da higiene. Mas há alguns cuidados que precisam continuar mesmo depois da pandemia; um deles, é lavar bem os alimentos.

Laranjas

Assim como os abacates, também as laranjas precisam ser lavadas, mesmo que retire a casca. Isto porque o que está na pele pode ser empurrado para dentro à medida que cortamos o fruto com uma faca ou até mesmo com os dedos.

Batatas

Mesmo sem comer a pele, as bactérias podem entrar no descascador e ser transferidas para a parte interna do vegetal.

Maçãs

Sim, as maçãs são um lanche pronto, com casca e tudo. Mas vale a pena enxaguar a maçã antes de morder, para remover qualquer bactéria da superfície.

Feijões enlatados

O feijão enlatado é um excelente alimento, pois é perfeito em inúmeras receitas. Mas antes de consumir, passe por água. Os feijões são embalados num líquido que tende a ter bastante sódio.