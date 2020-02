Veja alimentos que combatem o mau hálito

Muitas pessoas sofrem com o problema de mau hálito, porém, não procuram se consultar com um profissional de saúde. Problemas ligados diretamente à boca são a principal causa da halitose. Restos de alimentos na língua, gengiva ou entre os dentes fazem com que as bactérias liberem substâncias com odor. O mau hálito também pode ser uma consequência de doenças periodontais, como a gengivite, e do tabagismo.

O MSN, com ajuda de especialistas, fez uma lista de alimentos que podem ajudar com este problema.

Primeiramente, vale ressaltar que alimentos gordurosos ou com cheiro intenso como cebola, alho, queijo e pimentas também devem ficar de fora da alimentação de quem sofre com o problema.

Por outro lado, remédios naturais e acessíveis como os chás podem ajudar a combater o mau hálito.

Chás de plantas aromáticas

Menta, anis, alecrim e erva-dice são ervas ideais para fazer uma infusão e refrescar o hálito.

Coentro

O coentro também é um ótimo aliado contra a halitose. Os polifenóis e a clorofila presentes neste alimento fazem com que funcione como um antibacteriano, além de ajudar na digestão. O recomendável é comê-lo cru.

Maçã e cenoura

Passar muito tempo sem ingerir nenhum alimento não é recomendável. Uma maçã ou uma cenoura entre as refeições ajudam a eliminar, de forma superficial, os restos de alimentos da boca.

Alface

Alface também é um alimento recomendado no combate ao mau hálito, devido a determinadas enzimas que possui, de acordo com um estudo da Universidade Estadual de Ohio.

Cítricos

A vitamina C presente nas frutas cítricas combatem a reprodução de bactérias no organismo. Além disso, são alimentos com alto teor de água, fator que ajuda a manter a boca limpa.

Aipo

Rico em fibra, o aipo (ou salsão), quando mastigado, ajuda a produzir mais saliva e manter a boca úmida e limpa, além de exercer como um fio dental natural.

Água

Beber muita água favorece a secreção de saliva, o que ajuda a combater a formação de placas bacterianas na boca.

Iogurtes

Sem açúcar e, de preferência, com probióticos pois, segundo um estudo japonês, consumir 100g de iogurte duas vezes ao dia ajuda a reduzir a produção de compostos sulfurados e de bactérias na boca.

Abacate

Esta fruta funciona como um colutório natural. Ajuda a limpar o intestino e a combater as bactérias que podem estar causando o mau hálito.

Kefir de Água

Esta bebida também é recomendada para quem tem halitose. Dever ser tomada pelas manhãs.

Canela

Mastigar um pouco de canela depois das refeições ou consumí-la em chás ajuda a regular o intestino e melhorar a digestão, pois é um bactericida poderoso.

Visita ao médico

Se o problema persistir, é imprescindível consultar um profissional de saúde, pois só ele fará recomendações detalhadas para cada caso.