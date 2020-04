É necessário desinfetar as compras como prevenção ao Covid-19?

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Com a pandemia, muitas famílias estão dando preferência nesta quarentena para pessoas mais jovens e fora do grupo de risco, realizarem as compras; outras escolhem a opção de pedir delivery, porém não é em todos os lugares que existe este serviço. Mas e as compras? Será que há risco de contaminação? Segundo o MSN, uma pesquisa do setor de Administração de Alimentos e Drogas (FDD) dos Estados Unidos informou que não há evidência que mostre a transmissão do novo coronavírus em alimentos ou pacotes de alimentos.

“Nós não acreditamos que haja necessidade de conduzir um teste ambiental em setores de alimentos para o vírus que causa a Covid-19', resumem em seu website.

Em vez disso, a FDA recomenda: “limpar e higienizar as superfícies é uma maneira melhor de usar os recursos do que testar para ver se o vírus está presente”.

Como desinfetar suas compras?

Ser um pouco mais cuidadoso não machuca, não é mesmo? Você pode usar panos umedecidos com álcool 70% para desinfetar vidros e latas, limpar as superfícies do que você tocou e sempre lavar as mãos. Lavar as mãos é tão importante que você acaba prevenindo outras 15 doenças só por lavá-las!