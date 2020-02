Saiba como aquilo que come pode afetar a sua vagina

Você já deve ter ouvido e também deve ter notado que tudo que come pode ter influência no cheio da urina.

De acordo com os especialistas a sua alimentação também afetar a sua vagina, como explica a ginecologista Mary Rosser, em entrevista à revista Women’s Health, vaginas saudáveis têm naturalmente um pH notoriamente mais ácido, e contêm em abundância bactérias saudáveis que contrariam a incidência de infecções e doenças.

Ora a alimentação pode interferir no pH, alterando o odor (e até o sabor) do órgão genital. “Por exemplo, temperos, cebola, alho, carne vermelha, laticínios, espargos, brócolis, e álcool podem afetar o seu equilíbrio natural, enquanto frutas e sumos de fruta podem tornar as coisas especialmente 'doces'”, afirma Rosser.

A ginecologista acrescenta ainda que para manter a vagina saudável deve ingerir uma dieta consistente e abundante em legumes, fruta, produtos integrais, muita água e abusar no consumo de iogurtes.

“Iogurtes e outros alimentos com culturas vivas e ativas são probióticos e podem ajudar a vagina a manter um pH ácido saudável e equilibrado”, conclui Rosser à Women’s Health.