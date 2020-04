Procon apreende mais de 30kg de alimentos vencidos no Amazonas

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 30 kg em alimentos impróprios para consumo durante fiscalização em dois supermercados localizados na zona norte de Manaus, nesta terça-feira (14).

Os fiscais do órgão pediram, ainda, esclarecimentos sobre a composição de preços dos ovos em uma granja situada na zona oeste da capital amazonense.

Em um supermercado localizado no bairro Santa Etelvina, os fiscais apreenderam cinco produtos do gênero alimentício com validade vencida. Em outro, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, foram recolhidos 33,9 kg em alimentos também com data de validade expirada. Os dois estabelecimentos assinaram autos de constatação.

Os fiscais também estiveram em uma granja para verificar o preço dos ovos, produtos com alto número de denúncias de consumidores em relação ao valor de venda.

Atendimento – Como precaução contra o contágio, o Procon-AM suspendeu o atendimento presencial e as audiências na sede do órgão. Dúvidas e denúncias podem ser repassadas pelas redes sociais do Procon-AM, pelos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009, 99271-5519 (ouvidoria), e pelo site http://www.procon.am.gov.br.