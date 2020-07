Empresário é preso suspeito de fornecer alimentos impróprios a hospitais e restaurantes

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Cerca de duas toneladas de alimentos armazenados de forma inadequada foram apreendidas e um empresário, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (16), na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele é dono de um frigorífico e é suspeito de vender carne estragada a hospitais públicos, universidades, restaurantes, bares e presídios da capital.

O empresário orientava funcionários a alterar a data de validade dos produtos vencidos, para que os alimentos fossem recolocados à venda, de acordo com o Sistema Globo. Além disso, o frigorífico já havia sido multado pelos órgãos de fiscalização e teve as atividades suspensas no ano passado. O estabelecimento funcionava de forma clandestina.

Ainda de acordo com a publicação, os produtos foram encaminhados à destruição. O empresário suspeito vai responder por crime contra as relações de consumo.