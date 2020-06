Aproximadamente 400kg de alimentos vencidos são apreendidos em comércios no Amazonas

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Cerca de 400 quilos de alimentos vencidos foram apreendidos durante uma fiscalização do Procon-AM, nesta quinta (18) e sexta-feira (19), em estabelecimentos no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

“O Procon-AM tem intensificado o trabalho no interior do estado. Até o fim do ano, pretendemos visitar municípios de todas as regiões para orientar os consumidores e averiguar o cumprimento das leis. Quatro estabelecimentos com quase 400 quilos de produtos vencidos é algo que preocupa muito, principalmente neste momento de pandemia, quando a população tenta passar o menor tempo possível dentro do comércio e quer e deve encontrar os produtos com informações visíveis e em condições para consumo”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Os produtos estavam com validade vencida e/ou embalagens violadas. Todos os itens foram descartados, e os estabelecimentos, autuados.