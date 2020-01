Alimentos podem ajudar no combate ao estresse

O ano mal começou e os brindes do Réveillon já foram deixados de lado e substituídos pelo estresse do dia a dia. Afinal, são pilhas de contas que não param de chegar, pressão no ambiente de trabalho, problemas familiares que parecem não ter solução e, acredite, até mesmo o bullying sofrido por crianças pelos que se denominam "amigos". A irritação constante se transforma em marca registrada de algumas pessoas, que constantemente são chamadas de "estressadas".

Algumas podem achar que este estado emocional faz parte da vida, mas não é. Além de irritação, medo, nervosismo e desconforto, o estresse pode afetar fisicamente a pessoa, através de sintomas como: contração muscular, elevação da pressão arterial e coração acelerado.

Acredite, o estresse exige atenção. O acompanhamento médico ou psicológico é fundamental para acabar com o problema. Além disso, mudar o estilo de vida e criar hábitos saudáveis são ferramentas valiosas nesta batalha. Reservar uma parte do dia para aprender e meditar também ajuda. Para prevenir e até mesmo combater os sintomas, alguns alimentos podem, e devem, fazer parte do seu cardápio. Acredite, o suco de maracujá não é a única opção.

Laranja

Além de fortalecer o sistema imunológico, a laranja é rica em vitamina C, fator que contribui no combate a doenças cardíacas. As propriedades da fruta ajudam a relaxar, combater o estresse e melhorar o humor.

Maracujá

Por falar em relaxar, o maracujá é muito conhecido. A fruta é rica em nutrientes benéficos para o sistema nervoso e valiosos para a redução dos níveis de ansiedade.

Peixes

Se o problema for a ansiedade, peixes e frutos do mar podem ser a solução. Afinal, zinco e selênio encontrados nestes alimentos atuam diretamente no cérebro.

Alface

Não gosta de comer alface? Então é melhor mudar de ideia. Rica em vitamina do complexo B, a verdura contribui para combater o nervosismo e, consequentemente, o estresse. Se mesmo assim você relutar em consumir este alimento, é possível optar por castanhas e cereais integrais.

Brócolis

Rico em vitaminais e sais minerais, brócolis tem propriedades que contribuem na regulação da pressão sanguínea. O alimento também funciona como um anti-inflamatórias, ajudando assim a relaxar. Se preferir, pode consumir o espinafre.

Chocolate

E quem falou que um doce não ajuda? O chocolate também é fonte de zinco, assim como os peixes. Por isso, o consumo com moderação pode ajudar e muito a relaxar.